Mujer que fue detenida en Las Tinajas acusa abuso de autoridad por parte de la Policía Municipal

Guaymas, Sonora.- La joven Scarlett, de 22 años de edad y quien fuera objeto de un arresto de carácter administrativo “por no acatar una orden de la autoridad”, nos aclara que las cosas no sucedieron como lo dio a conocer la Policía Preventiva Municipal y que todo se debió a un claro exceso de autoridad por parte de elementos que intervinieron.

“Les pido del modo más empático que lean mi verdadero testimonio, lo mal que me trataron en la comandancia; esa noche ni siquiera tomé, fui a cenar al Tabú con un amigo, y nos detuvieron por (pasarse) un alto”.

Agrega que “jamás fui a Las Tinajas, ni ningún vecino marcó por escándalo, como en todos lados dicen, fue un alto y un abuso de autoridad; no he dejado de llorar todos estos días y esto no termina para mí”.

Refiere que recibió mal trato en la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal y que ello la hizo vivir la desagradable experiencia del arresto.