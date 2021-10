Golpean con brutalidad a joven por crimen que no cometió en SLRC

San Luis Río Colorado, Sonora. Saul Olvera, residente del ejido Mesa Rica #2, se debate entre la vida y la muerte, luego de que ayer varios sujetos lo golpearon con bates de beisbol hasta dejarlo en muy mal estado, en venganza por un crimen que él no cometió, aseguran sus familiares.

Se dijo que el mes pasado fue asesinado el joven Julio César, en el ejido Mesa Rica #1, y que por ello varios sujetos llegaron encapuchados y se llevaron a Saúl hasta un sitio cercano, donde lo agredieron brutalmente, acusándolo del homicidio.

Betzayda Olvera, hermana de Saúl, escribe en sus redes sociales:

“Justicia para Saul Olvera; el día de ayer lo sacaron de su casa 5 hombres encapuchados en el ejido Mesa Rica #2, lo golpearon con bates hasta dejarlo en muy mal estado y fue trasladado al Seguro, lo culparon por el asesinato del joven Julio César Sánchez y vinieron a cobrárselas con él”.

Agrega que “él es un joven inocente, él no atentó con la vida del joven, ni de nadie, él no se acercó a nada con él… Saúl se encuentra en muy mal estado, luchando por su vida y pagando por algo que él no cometió; solo son acusaciones falsas… por favor ayuda, que las autoridades investiguen y agarren a los criminales”.