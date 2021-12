Guaymas, Sonora.- A falta de la presentación de denuncias sobre hechos delictivos consumados en sucursales de la Cadena Comercial Oxxo, instaladas en este puerto, los autores de “cristalazos” y asaltos no han sido detenidos, en virtud de que no existe un sustento legal para ello, y porque no han sido sorprendidos en plena flagrancia.

Sobre estos robos agravados existe la evidencia de los videos captados en las sucursales afectadas, como Loma Dorada, Petrolera, Antena, Delicias y Golondrinas, Termoeléctrica, San Vicente, Centro, Las Villas, Guaymas Norte, entre otros, donde el modus operandi es el mismo.

Si bien la Policía Municipal ha atendido los casos en condición de primer respondiente, al no existir flagrancia no puede consumar arrestos.

La otra manera se llegar a la detención de estos delincuentes es que la parte afectada, en este caso la Cadena Comercial Oxxo, presente las denuncias ante el Ministerio Público y las evidencias.

Con ello se abriría la correspondiente carpeta de investigación para llegar a la identificación de los delincuentes y con ello se solicitarían las correspondientes órdenes de aprehensión, como segunda opción, después de la flagrancia, para validar un arresto ante el juez de control.

Pero en la mayoría de los casos, Oxxo no presenta denuncias y la compañía aseguradora hace válida la cobertura de la póliza tan solo con el reporte ante la Policía Municipal.