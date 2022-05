Concesionarios del transporte público se niegan a encender los aires acondicionados en Sonora

Guaymas, Sonora. Como es costumbre cada año, numerosos concesionarios y permisionarios del transporte público en Guaymas, así como en varios municipios de Sonora e incluso en la capital del Estado, mandaron sus unidades a ruta este día sin encender sus equipos de aire acondicionado.

Operadores argumentaron que estaban descompuestos, que no les habían dado servicio y otros hasta que recibieron la orden de no prenderlos “para no gastar más diésel”.

La Ley General del Transporte para el Estado de Sonora dice en su Artículo 102: Los concesionarios y permisionarios, para prestar el servicio público de transporte, están obligados a:

“Tratándose de las unidades a las que se refiere el inciso a) de la fracción I del artículo 44 de esta ley, éstas deberán prestar su servicio con los equipos de aire acondicionado encendidos y en correcto funcionamiento, en el periodo comprendido del primero de mayo al treinta de septiembre de cada año, en los términos y condiciones que al efecto señale el reglamento correspondiente”.

Sin embargo, en la realidad no sucede esta situación, pero sí aplican la tarifa preferencial como si prestaran el servicio como lo indica la ley en la materia.

“Nosotros no podemos hacer nada – dice un operador de la ruta Guaymas Norte – la gente nos reclama y hasta nos maltrata, pero tenemos que cobrarles la tarifa, de lo contrario nosotros marchamos con el faltante, pues donde liquidas toman el número del contador de las barras de ascenso y descenso, y de ahí no los sacas”.

Y a final de cuentas el público usuario para las consecuencias de un mal servicio, con tarifa alta, mientras que las autoridades del Transporte en Sonora no actúan con la solidez que debería ser para aplicar la ley.