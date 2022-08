Sonorense Oscar Valdez celebra un logró más al contraer nupcias en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Después de varios festejos sobre el ring a lo largo de su carrera, el ex campeón mundial Óscar Valdez celebró un logro personal más al contraer nupcias este viernes en Hermosillo con su pareja Karyna Olea en un exclusivo centro de ceremonias al poniente de la ciudad.

El nogalense, quien fue despojado del cinturón Superpluma del CMB el pasado 30 de abril por Shakur Stevenson, presumió su fiesta en su cuenta de Instagram, mostrando historias donde se le vio festejando con familiares y amigos, entre ellos el también ex campeón Hernán “Tyson” Márquez.

Vestido con un elegante traje negro y camisa blanca, Valdez Fierro mostró un poco de lo que fue su boda en redes sociales, donde incluso se le vio festejando su fiesta de despedida de soltero un día antes.

En una de sus historias se puede observar como el cantante de música regional Pepe Gutiérrez le canta un corrido compuesto para el pugilista: “Todo mundo ya conoce a Valdez, muchas veces me han dejado en el piso y con la mandíbula rota, aún así me he levantado y he callado muchas bocas”, dice parte de la canción.