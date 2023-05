Grupo armado asalta a elementos de la Guardia Nacional

Nogales, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional comisionados a la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) que llevaban miles de cigarros confiscados, para destruir, fueron asaltados por sujetos armados que se desplazaban en al menos 7 carros, en hechos ocurridos en días pasados en esta frontera.

Los Guardias Nacionales se desplazaban en tres vehículos oficiales de la Aduana siendo Nissan pick up NP-300, color blanco. Ellos eran 9, con grados en la corporación desde Cabos hasta Subteniente y con cargo de verificadores dentro de la aduana, la mayoría de ellos.

El hecho ocurrió la mañana del pasado martes 11 de Abril y lo habían ocultado, era un secreto. Fuentes de información conocedoras del caso confirmaron el hecho, pero pidieron reservar la fuente, aunque tenemos documentos que sustentan lo escrito.

De lo ocurrido se le rindió un informe detallado al Administrador de la Aduana de Nogales, Teniente Coronel Eric Omar Salinas Flores.

También se le dio conocimiento a la Fiscalía General de la República y se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo.

De acuerdo con la información obtenida se establece que llevaban paquetes con un total de 119 mil cigarros marca Sheriff Full Flavors 100’s; 60 mil cigarrillos marca Smoking Gun Full Flavor 100’s; 40 mil cigarrillos marca Sheriff Full Flavor; otros paquetes conteniendo cajetillas de cigarros marca Sheriff Blue 100’s, con un total de 60 mil cigarrillos, 400 botes con gel antibacterial, 160 paquetes con toallas antibacteriales, una caja con botellas de Bucanas y otros 8 litros de Whiskey.

En la narración de los hechos los Guardias Nacionales informan que minutos antes de medio día, salieron los tres vehículos de las instalaciones junto al SAT y se fueron por la prolongación Obregón al Sur, al llegar al semáforo del acceso a la colonia Colinas del Yaqui observan como los elementos que iban en una de las tres pick up de ellos se comunicaban con ademanes con personas que iban en otro carro ajeno a los utilizados por ellos para el traslado de la mercancía.

Después, esa pick up donde iban quienes se comunicaban con las personas ajenas al traslado se perdió de vista y las otras dos pick up siguieron su camino por la carretera Internacional hasta llegar a la entrada al predio el Bellotoso, pero la otra pick up no llegó.

Minutos después de estar ahí, quien iba al mando del grupo y viajaba en la pick up que faltaba, les habló por teléfono y les ordenó que se dirigieran hacia el kilómetro 21. Así sucedió, acataron la orden y llegaron al estacionamiento de las oficinas del kilómetro 21, donde se estacionan quienes van a hacer algún trámite.

Ya estando ahí, la misma persona que iba al mando del grupo les vuelve a llamar y les ordena que se estacionen a un lado del Oxxo ubicado unos metros adelante y así pasó.

Después de varios minutos de estar en ese lugar, relatan los Guardias Nacionales en su reporte de los hechos, llegaron varios carros, siendo una vagoneta Toyota color blanco, una pick up Chevrolet Silverado color blanco, una pick up Toyota Tacoma color gris, una Ford Expedition color negro, un Dodge Charger color negro, y otros dos carros de los cuales no recuerdan características.

De uno de los carros bajó un hombre con arma larga y amenazó a los oficiales, les dijo que se fueran a un lado de la tienda Oxxo, donde les preguntaron ¿a qué se dedicaban? y ¿a dónde llevaban esa mercancía? Por lo que respondieron que eran personal de Aduana, pero no les creyeron y les pidieron identificaciones.

Luego bajaron la mercancía que llevaban para destrucción y la subieron a los vehículos descritos. Les dijeron que si eran de la Aduana después les iban a llamar para regresarles la mercancía.

Uno de los tres pick up Nissan de la Aduana nunca llegó a ese lugar, pero después se pudo saber que cuando esa pick up hizo alto en el semáforo a la altura del bulevar 2000 se les emparejó un carro y una persona les preguntó qué llevaban y le respondieron que cigarros.

Siguieron su camino y ese mismo vehículo les empezó a cerrar el paso y en otro semáforo, de otro carro bajaron dos personas y uno de ellos portando arma larga se subió a la pick up del personal de Aduana, les preguntó si iban armados, les quitó sus celulares, cortó cartucho y les ordenó que siguieran un vehículo marca Lincoln, además les advirtió que no intentaran hacer nada porque “se los iba a cargar la chingada”.

Los llevaron hacia la parte de atrás de un hotel abandonado que está cerca del puente que lleva al nuevo Seguro Social, ahí obligaron a una oficial a que por teléfono les diera instrucciones al personal de los otros dos carros para que se fueran al kilómetro 21, luego la orden para que se fueran al estacionamiento del Oxxo de ese lugar y así fue como las personas de los otros carros llegaron al Oxxo para quitarles la mercancía.

De la información obtenida también se desprende que uno de los oficiales relató que se le dio la instrucción de quitarse el uniforme para ir a hacer la destrucción de la mercancía.

Luego de los hechos se le dio conocimiento al Administrador de la Aduana y al Ejército Mexicano, además se le dio conocimiento a la Fiscalía General de la República, pero al día siguiente por la mañana, no el mismo día.

