Jaime Maussan presentó seres no humanos en la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- El ufólogo mexicano pidió a la Cámara de Diputados ser el primer país en el mundo en reconocer oficialmente la presencia de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), antes llamados OVNI, tras la sesión en la que presentaron testimonios y evidencia física, convirtiéndose en la primera vez que un evento así se realiza en el poder legislativo.

Jaime Maussan presentó lo que llamó “seres no humanos”, unas “momias de Nazca encontradas en Perú» que habrían sido sometidas a pruebas por la UNAM con lo que se determinó que tienen material no humano.

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que, después de desaparecer no hay una evolución posterior», dijo Maussan en el Congreso mexicano. «De acuerdo con la Universidad Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14 estos seres tienen alrededor de 1,000 años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves que son estrellamientos, sino que son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, un alga fosilizada con 17 millones de años de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo, y, al desaparecer se fosilizó”, explicó.