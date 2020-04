VIDEO: Confirma esposa de guaymense que murió por Covid-19 que está contagiada del virus

Guaymas, Sonora.- Circula en redes sociales la grabación de la esposa de un joven guaymense que recientemente perdió la vida al contraer Coronavirus, donde informa que dio positivo al Covid-19 de una forma un tanto burlesca, lo que ocasionó polémica entre los cibernautas.

Como se informó con oportunidad el día lunes murió un joven identificado como Carlos, quien perdió la vida después de ser trasladado del Hospital General de Guaymas a la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ciudad Obregón, un día después confirmaron el positivo de Covid-19.

Cabe señalar que familiares reportaron una negligencia por parte del médico de turno del Hospital del Seguro Social en Guaymas, después de atender a Carlos y desestimar que fuera Covid-19 y recetarle paracetemol para luego regresarlo a casa, muriendo días después.

La cuñada de Carlos, exigió justicia mediante varios videos difundidos en redes sociales, donde señalaba la negligencia de la que había sido víctima y está tarde la esposa del difunto publicó una video donde asegura es portadora de Covid-19, pero cabe señalar que en la conferencia nocturna que emite la Secretaría de Salud en Sonora, no se confirmó ningún caso nuevo de la enfermedad.

En la grabación se puede escuchar como la supuesta positiva de Covid-19

“Soy positivo leve, familia me uno a mi hermana, ya nos podemos dar beso y abrazo mutuamente, ellas no, ellas no, jajaja, me dijeron que no me pusiera triste cuando saliera mi resultado positivo, me lo dijo la trabajador social del IMSS de Ciudad Obregón, la tristeza de la muerte del Carlos ahí va a estar, pero ya no me voya poner mal porque si salí positiva me hace daño, se me bajan las defensas, voy a vender capioca, quien se alegra va a comer tapioca, bueno. Ya que si me tienen asco, los quiero muchos gracias por todo”