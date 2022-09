Si se presentan pruebas de que estoy creando un Estado narcomilitar, renuncio: AMLO

El presidente dijo que es muy importante la autoridad moral y que México ya no puede ser gobernado por alguien que no la tenga

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advirtió que si se presentan pruebas de que está creando un Estado narcomilitar renuncia al cargo.

“Si presenta una prueba de que yo estoy creando un Estado narcomilitar, si él presenta una prueba, no el saludo a la mamá de Guzmán Loera, no, eso lo volvería a hacer ya lo he dicho, respeto mucho a los adultos, además le tengo respeto a toda la gente, no, pruebas, si él presenta pruebas yo renuncio”, dijo ante críticas del analista Óscar Gastélum.

El presidente añadió que si el analista no presenta pruebas entonces debería ofrecer una disculpa.

Dijo que por eso es muy importante la autoridad moral y que México ya no puede ser gobernado por alguien que no la tenga.

